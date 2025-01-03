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Майка Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей США

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  • 3.01.2025, 22:55
Майка Джонсона переизбрали спикером Палаты представителей США
Майк Джонсон

Он набрал достаточное количество голосов конгрессменов, чтобы сохранить свою должность.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон 3 января набрал достаточное количество голосов конгрессменов, чтобы сохранить свою должность.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает СNN.

Сначала Джонсон находился на пути к тому, чтобы проиграть голосование в первом туре, поскольку трое республиканцев проголосовали не за него.

Однако в конце концов члены Палаты Ральф Норман и Кит Селф изменили свои голоса в пользу Джонсона, что дало ему необходимые 218 голосов, чтобы остаться спикером.

Из-за хрупкого большинства республиканцев в Палате представителей Джонсон не мог позволить себе потерять более одного голоса республиканцев на пост спикера, при условии, что каждый член Палаты представителей будет присутствовать и голосовать за него.

Джонсон, республиканец от Луизианы, который занял руководящий пост в 2023 году после исторического устранения Кевина Маккарти, заручился поддержкой новоизбранного президента Дональда Трампа, когда выразил желание переизбраться.

Республиканцы Палаты представителей аплодировали Джонсону стоя, когда было объявлено о его победе.

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