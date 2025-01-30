Авиакатастрофа в Вашингтоне: спасатели достают тела людей из реки Потомак

Авиакатастрофа в Вашингтоне: спасатели достают тела людей из реки Потомак1
- 30.01.2025, 8:53
- 5,156
Выживших пока нет.
В США, 29 января, около аэропорта имени Рональда Рейгана за пределами Вашингтона столкнулся пассажирский самолет с военным вертолетом. Спасатели начали доставать тела людей из реки, но выживших пока нет.
Об этом сообщает CBS News.
Издание уточняет, что поисково-спасательные работу ведутся на реке Потомак. Они начаты после того, как самолет, перевозивший 64 человека, столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk, в котором были три солдата. Столкновение произошло при попытке авиалайнера приземлиться в национальном аэропорту Рональда Рейгана за пределами Вашингтона, округ Колумбия.
Полицейский на месте происшествия сообщил CBS News, что в воде было три участка с обломками и что по состоянию на 23:30 по восточному времени было извлечено не менее 18 тел. По словам офицера, выживших пока не обнаружено.