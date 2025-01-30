В Часовом Яре с расстояния в 30 метров танк ВСУ разнес в клочья вражескую БМД 1 30.01.2025, 9:11

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Мощные кадры от украинских военных.

Бои за Часов Яр в очередной раз подчеркнули преимущество украинских танков в битве с вражеской бронетехникой. После 10 месяцев боев за Часов Яр вражеской армии удалось продвинуться в центральной части города, пишет Forbes.

Пользуясь преимуществом в танках, бойцы из 24-й бригады ВСУ вступили в ближний бой с вражеским десантом.

В начале текущей недели вражеский десант решил высадиться в центре Часова Яра. Две вражеские машины пехоты БМД-4 решили высадить десант, однако ВСУ нанесли удар с помощью реактивной гранаты, а вторую БМД практически в упор расстрелял танк «Т-72».

Now the result is clear

Tanker from the AFU 24th Mech enter the battle and engage the last remaining BMD-4M point blank, destroying it.https://t.co/8WxRbaTCun https://t.co/UZsVfYhKiF pic.twitter.com/ZtE3Yx4PdT — imi (m) (@moklasen) January 29, 2025

«Битва за город продолжается», — сообщила 24-я механизированная бригада. Давно уже не было такого случая, чтобы бой длился на таком небольшом расстоянии. В последний раз такой бой был в 2024 году на Курщине, когда танк ВСУ также с близкого расстояния наносил удары по вражеской бронетехнике.

Сейчас танкам сложно вести бои на линии фронта, так как она буквально кишит беспилотниками, именно поэтому вражеская армия все чаще пересаживается на машины, а бронетехнику в основном использует на Курщине.

Российские беспилотники в большинстве случаев не так эффективны, как украинские, при этом у ВСУ есть хорошие средства РЭБ. Пока армия Путина прячет свою бронетехнику, у ВСУ есть преимущество в таких боях, как случай в Часовом Яре.

Российские полки, возможно, не хотят рисковать своими оставшимися танками, но они явно не испытывают таких угрызений совести, когда дело доходит до риска менее мощными боевыми машинами БМД и их пассажирами-пехотинцами.

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