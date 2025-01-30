В Беларуси продолжаются проблемы с интернетом и мобильной связью 23 30.01.2025, 9:59

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Это касается разных провайдеров.

Белорусы продолжают жаловаться на проблемы с интернетом — как мобильным, так и домашним, от разных провайдеров — а также с VPN-сервисами, пишет devby.io.

Один из читателей devby.io написал 29 января ночью в 2.00: «Мобильный интернет на А1 лег. Не грузит даже госпорталы вроде pravo.by». В подтверждение своих слов он приложил скрины: он пытался открыть Instagram, заходил в Telegram, на YouTube и даже на pravo.by — ничего не работало.

Собеседник отметил, что перебои с интернетом ему лично «создают много проблем», так как «на нем завязано практически все».

— Конкретно этой ночью я не мог посмотреть сериал перед сном. Но благо есть домашняя сеть.

Он вспомнил, что то же самое было с ним три дня назад — примерно в 17.30, когда он ехал по Заводскому району Минска: «мобильный интернет не работал на протяжении 20 минут».

Читатель уточняет, что проверял на сайте провайдера — «никаких новостей о проведении каких-либо работ на этом участке нет».

Есть жалобы и от других пользователей:

— Вот только сегодня интернет просто взял и отрубился (или отрубили), но через минут 10 после звонка в «Белтелеком» восстановился.

А до этого в воскресенье интернета не было с 0.30 ночи и до 16.00 дня примерно (при этом мобильный работал исправно). Раньше периодически по выходным ночью и рано утром в воскресенье соединение отсутствовало — и так на протяжении двух последних месяцев.

Собеседник возмущается, что это «очень мешает» и его работе, и досугу, но не уточняет как. Он обсуждал проблему с соседями, у тех провайдер А1, и проблем таких нет.

Еще один читатель рассказал, что «вчера в Discord не работали некоторые эмодзи, и в китайские гача-игры сложно было зайти — через раз появлялось сообщение: «Ошибка распределения сервера. Проверьте сетевое подключение, перезапустите игру и попробуйте снова».

У собеседника домашний интернет от А1.

Журналисты devby.io проверили сайты провайдеров: А1 сообщает о профилактических работах, из-за которых 28 января по всей стране, а 29-го — на улице Мазурова — могли не работать сервисы фиксированной связи и VOKA. У МТС указано, что 28 января «будут проводиться плановые работы на сети вышестоящего партнера. В период проведения работ возможно ухудшение качества предоставляемой услуги Интернет».

«Белтелеком» выложил график работ в областях и Минске — из-за них, к примеру, были возможны перебои с домашним интернетом на проспекте Независимости и улице Хмельницкого.

А еще одна читательница рассказывает о проблемах с мобильным интернетом от А1 накануне утром. Она привела ребенка в поликлинику — и долго не могла вызвать такси домой: соединение отсутствовало.

— Пара мам в очереди под кабинетом врача жаловались, что из-за отсутствия интернета на телефоне не могут включить детям мультики, — так что проблема явно была не у меня одной.

Позже эта же читательница с трудом смогла подключиться к онлайн-миту с коллегами, связь была очень плохой. Запрос в чат-бот поставщика услуг ничего не дал: женщине прислали инструкцию, как установить автоматические настройки на телефоне.

Также поступают жалобы на работу VPN-сервисов. Например, что до сих пор «с субботы не работает Proton VPN — периодически подключается к редким серверам, но интернета нет».

Читатель пробовал и на ByFly, и на А1 — и ничего. «Работу это не задевает», — уточняет он.

Другой читатель говорит, что нашел лайфхак: он меняет сервера, пока не дойдет до Румынии — «к ней Proton VPN хорошо подключается». Однако у предыдущего спикера этот лайфхак не работает:

— Да, периодически находятся такие сервера, но обычно при подключении к ним либо вообще пропадает интернет, либо остается работать только Telegram. А вчера я смог подключиться к австрийскому серверу — и был интернет, но через час подключение перестало работать.

О сбоях в работе VPN-сервисов пользователи сообщают с 25 января. Многие в тот день не могли подключиться к VPN-сервисам Proton, NordVPN, TunnelBear и другим. Некоторые сервисы, например Psiphon, оставались доступны. Среди сайтов, при подключении к которым возникли проблемы, — Twitch, Steam и Reddit.

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