В секторе Газа освобождена израильская заложница Агам Бергер
- 30.01.2025, 12:12
- 2,110
Военнослужащую израильской армии передали представителям Красного креста.
В секторе Газа в четверг представители палестинской группировки ХАМАС передали военнослужащую израильской армии Агам Бергер, захваченную в заложники 7 октября 2023 года, представителям Красного креста. Это подтвердили в Армии обороны Израиля. Впоследствии там сообщили, что Бергер уже была доставлена на территорию Израиля, передает «Радио Свобода».
Ожидается, что ХАМАС освободит сегодня еще двух заложников - Арбель Ягуд и Гади Мозеса. Это гражданские лица. Кроме того, ожидается освобождение пяти граждан Таиланда, также захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября.
Израиль освободит 110 палестинских заключенных из тюрем. Речь идет о третьем подобном обмене с момента начала действия соглашения о временном прекращении огня в секторе Газа 17 января. Ранее были освобождены 7 израильских заложников.
По последним данным, в Газе остаются 89 похищенных во время нападения джихадистов на юг Израиля 7 октября 2023 года. Несколько десятков из них, предположительно, мертвы.
В списке заложников, которых ХАМАС должен освободить на первом этапе действия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, были 33 человека. Израиль в ответ в общей сложности освобождает около двух тысяч палестинцев из своих тюрем.
В ходе нападения на Израиль 7 октября были убиты около 1200 человек, около 250 захвачены в заложники. В ходе последовавшей военной кампании погибли, по данным палестинской стороны, около 47 тысяч жителей сектора, потери израильской армии составили несколько сот человек.