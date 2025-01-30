СМИ: На рухнувшем в Потомак самолете были фигуристы РФ, погибла звезда СССР

СМИ: На рухнувшем в Потомак самолете были фигуристы РФ, погибла звезда СССР11
- 30.01.2025, 12:27
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Новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне.
В ночь на 30 января пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом, после чего упал в реку. Произошло это во время захода на посадку возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося самолета находилось несколько фигуристов, пишет nbcdfw.
«Эти спортсмены, тренеры и члены семей возвращались домой из Национального учебно-развивающего лагеря, который проходил в рамках чемпионата США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас», - заявила федерация.
В то же время U.S. Figure Skating не подтвердила личности тех, кто находился на борту.
«Мы опустошены этой неописуемой трагедией и всей душой сочувствуем семьям погибших», - сказано в заявлении организации.
Как рассказал РИА Новости американский фигурист Джон Маравилл, на борту лайнера, столкнувшегося с вертолетом в США, находились также и российские фигуристы и тренеры.
«В самолете были чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Их сын Максим занял четвертое место на чемпионате страны. По информации Матч ТВ, также среди пассажиров - бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Расследование продолжается», - сообщили в Матч ТВ.
Также сообщается, что большинство фигуристов, которые могли находиться на борту самолета, разбившегося в США, - дети российских эмигрантов.