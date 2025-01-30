Дайверы нашли «черный ящик» самолета, разбившегося вблизи Вашингтона

Дайверы нашли «черный ящик» самолета, разбившегося вблизи Вашингтона2
- 30.01.2025, 14:21
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Обломки лайнера находятся на глубине до 2,5 метров под водой.
Группа водолазов нашла «черный ящик» пассажирского самолета Bombardier CRJ700, который в результате столкновения с вертолетом Sikorsky H-60 разбился и упал в реку Потомак возле Вашингтона.
Об этом сообщает CBS news.
Сейчас непонятно, идет ли речь о диктофоне, который фиксирует переговоры экипажа в кабине пилотов или хранит данные о параметрах полета самолета.
Вертолет в реке перевернут, но почти цел.
Обломки лайнера находятся на глубине от 1,5 до 2,5 м. По словам корреспондента CBS News, на берегу реки Потомак продолжают находить останки погибших пассажиров. На месте крушения работают около 300 спасателей.
Отмечается, что последняя крупная авиакатастрофа с участием коммерческого авиалайнера США произошла в феврале 2009 года.