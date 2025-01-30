ГУР: Россия в 2025 году планирует мобилизовать почти 300 тысяч человек
- 30.01.2025, 15:24
Акцент будет на «спецконтингенте».
В текущем 2025 году страна-агрессор Россия рассчитывает привлечь к войне против Украины не менее 126 тысяч солдат из так называемого «спецконтингента».
Такие данные в четверг, 30 января, озвучили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
«Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы», — отметили в ГУР.
В разведке также сообщили, что для восполнения потерь Россия в среднем планирует мобилизовать по 10 тысяч человек «спецконтингента» ежемесячно.
В целом для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины Россия в 2025 году готовится мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов, подчеркнули в ГУР МО.