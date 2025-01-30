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Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

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  • 30.01.2025, 16:38
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Генпрокуратура Литвы предупредила изготовителей «паспорта новой Беларуси» об уголовной ответственности

Так называемый документ может нарушать литовское законодательство.

В распоряжении «Зеркала» оказалось письмо заместителя Генерального прокурора Литвы Гинтаса Иванаускаса, направленное «паспортному столу» офиса Светланы Тихановской. В письме прокурор отмечает: поскольку на сегодня «паспорт новой Беларуси» не признан властями Литвы, его производство и использование потенциально может нарушать местное законодательство.

«Планируемые к изготовлению и выдаче новые паспорта граждан Беларуси, пока эти личные документы не будут признаны в порядке, установленном законами Литовской Республики, будут считаться недействительными документами, которые не дают владельцу такого паспорта никаких прав на законное получение разрешения на временное проживание в Литве», — отмечается в письме.

В письме Иванаускас отмечает, что ст. 300 УК Литвы предусматривает ответственность за изготовление или использование заведомо поддельного удостоверения личности.

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