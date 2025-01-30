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«Уникальная» ядерная ракета Путина не летает без украинских инженеров

  • 30.01.2025, 17:18
«Уникальная» ядерная ракета Путина не летает без украинских инженеров
иллюстративное фото

У России нет необходимых компетенций.

Владимир Путин неоднократно хвастался межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», аналогов которой в мире якобы нет, и несколько лет обещал вот-вот поставить ее на боевое дежурство. Путинские пропагандисты грозили с помощью «Сармата» стереть с лица земли Великобританию и Страсбург, где расположен Европарламент.

Однако целая серия испытаний провалилась: у России нет необходимых компетенций для такого типа ракет, которыми еще с советских времен занимались украинские конструкторские бюро, пишет The Moscow Times .

РС-28 «Сармат» – стратегический комплекс пятого поколения с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) с жидкостным двигателем; предназначен для замены советских ракет Р-36 «Воевода», которые в различных модификациях выпускались с 1970-х гг. Ракеты с двигателем на жидком топливе разрабатывались под руководством КБ «Южное» в Днепропетровске (ныне КБ «Пiвденне» в Днепре). «Исторически сложилось так, что многие заводы и специалисты по производству МБР базировались в Украине», – сказал Business Insider Тимоти Райт, эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований. У россиян же, по его словам, нет опыта работы с жидкостными двигателями, и выбор такового для «Сармата» Райт назвал «очень странным»: «Это то, что ранее для них делали украинцы. В этом одна из причин того, почему у них много проблем [с новой ракетой]».

Украинские ракетные специалисты продолжали сотрудничать с Россией до 2014 г., когда по приказу Путина был аннексирован Крым и Россия поддержала сепаратистов на востоке Украины. После этого все контакты между странами в военной сфере были прекращены. Работы по разработке ракеты на смену «Воеводе» были еще в 2013 г. поручены Государственному ракетному центру им. Макеева, после 2014 г. к нему же перешли функции по поддержанию ракет Р-36 (у которых тоже жидкостный двигатель) в боевом состоянии. «Но это было временное решение. Запуски прекратились, а ракеты и боеголовки просто проходили ежегодную проверку», – писал в 2023 г. для Фонда Карнеги эксперт по российским стратегическим вооружениям Максим Старчак.

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