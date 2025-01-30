Российские морпехи сдались в плен ВСУ в Курской области 2 30.01.2025, 17:38

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иллюстративное фото

Оккупанты рассказали о потерях.

Российских военных, которые отправляются на войну против Украины, ждет смерть либо ранение, и обратной дороги с передовой нет — об этом рассказал оккупант из 155 бригады морской пехоты РФ, который попал в плен в Курской области.

Видеофрагмент допроса в четверг, 30 января, опубликовали в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«Ничего хорошего в войне нет. Не ходите сюда, не подписывайте контракты. Это ни к чему хорошему не приведет. Будете „300“ (Груз 300 — раненый, ред.), либо „200“ (Груз 200 — погибший, ред.). Отсюда возврата нет. Это мне повезло, что в попал в плен», — говорит российский вояка на видео, который назвался Андреем Виноградовым из Приморского края.

Военный сообщил, что в 155 бригаде морской пехоты РФ был оператором-наводчиком, а до полномасштабного военного вторжения РФ в Украину работал в ритуальной службе. На войне оказался после «добровольно-принудительной мобилизации», где ему угрожали 10 годами тюрьмы в случае отказа от службы.

«Здесь делать нечего. Либо 300, либо 200, но скорее всего 200. Лучше сидите дома, работайте за копейки, за гроши, но лучше не ходите сюда», — советует теперь оккупант другим россиянам.

Россиянин утверждает, что до мобилизации был разнорабочим, на войну против Украины пошел из-за кредитов.

«У меня два кредита на сумму более 800 тысяч рублей. Обещали кредиты закрыть, но так ничего и не закрыли. Они до сих пор на мне висят», — рассказал оккупант.

По словам военнопленных, командиры бросают их в атаки «как пушечное мясо».

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