Названы ключевые особенности супертонкого Samsung Galaxy S25 Edge 30.01.2025, 19:19

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Смартфон станет конкурентом будущего iPhone 17 Air.

В январе Samsung представил флагманские смартфоны Galaxy S25, а также анонсировал нового представителя «старшего» семейства — супертонкий Galaxy S25 Edge. Теперь благодаря инсайдеру Panda Flash стали известны некоторые важные характеристики предстоящей новинки.

Согласно утечке, Samsung Galaxy S25 Edge получит основную камеру на 200 Мп со сверхширокоугольным датчиком на 12 Мп. Телеобъектива для данной модели не предусмотрено, поэтому оптического зума на ней не будет. При этом главную камеру, по всей видимости, позаимствуют у флагманской версии Galaxy S25 Ultra. Сенсор на 200 Мп с диафрагмой f/1.7 поддерживает фазовый автофокус PDAF и оптическую стабилизацию.

Плюс ко всему Panda Flash раскрыл, что Samsung Galaxy S25 Edge оснастят защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, которое в модельной иерархии стоит на одну ступень ниже Gorilla Armor 2 на Galaxy S25 Ultra.

Одной из главных особенностей нового смартфона станет очень тонкий корпус толщиной примерно 6,4 мм, выполненный из стекла и алюминия. Гаджет получит 6,7-дюймовый дисплей, а за быстродействие будут отвечать чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и 12 Гб оперативной памяти. Смартфон оснастят батареей на 3900 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Во флагманском семействе Samsung версия Edge займет место между модификацией Galaxy S25+ и флагманским вариантом Ultra. Предполагается, что Samsung Galaxy S25 Edge выйдет в конце весны или летом 2025 года — на несколько месяцев раньше iPhone 17 Air.

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