Mazda впервые за 28 лет сменила логотип

Mazda впервые за 28 лет сменила логотип12
- 30.01.2025, 19:33
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Фотофакт.
Mazda обновила свой логотип впервые за почти три десятилетия. Прежний значок использовался с 1997 года. Обновленный логотип впервые появился в базе данных Японского патентного бюро в июле 2024-го, пишет Carscoops.
Основные изменения заключаются в том, что исчезли металлические текстуры и градиенты. Контуры стали более плавными, а «крылья чайки» теперь выглядят как четкие прямые линии.
Официального объявления о смене логотипа пока не поступало, однако японские СМИ, включая Nikkei, сообщают, что Mazda планирует использовать новую эмблему в ближайшее время. Есть вероятность, что это произойдет 30 января 2025 года, в день 105-летия компании.
Mazda следует современным тенденциям, которые уже подхватили такие бренды, как VW, Audi, BMW, Nissan и Renault. Компания отказалась от объемных логотипов и перешла к более плоскому и лаконичному дизайну.