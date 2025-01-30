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Mazda впервые за 28 лет сменила логотип

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  • 30.01.2025, 19:33
  • 6,762
Mazda впервые за 28 лет сменила логотип

Фотофакт.

Mazda обновила свой логотип впервые за почти три десятилетия. Прежний значок использовался с 1997 года. Обновленный логотип впервые появился в базе данных Японского патентного бюро в июле 2024-го, пишет Carscoops.

Основные изменения заключаются в том, что исчезли металлические текстуры и градиенты. Контуры стали более плавными, а «крылья чайки» теперь выглядят как четкие прямые линии.

Официального объявления о смене логотипа пока не поступало, однако японские СМИ, включая Nikkei, сообщают, что Mazda планирует использовать новую эмблему в ближайшее время. Есть вероятность, что это произойдет 30 января 2025 года, в день 105-летия компании.

Mazda следует современным тенденциям, которые уже подхватили такие бренды, как VW, Audi, BMW, Nissan и Renault. Компания отказалась от объемных логотипов и перешла к более плоскому и лаконичному дизайну.

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