Эксперты назвали люксовые авто, которые стоят меньше, чем кажется 4 31.01.2025, 17:30

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Эти модели отличаются не только эстетическим видом, но и отличными характеристиками.

Роскошные внедорожники давно ассоциируются с высокими ценами, но не все они стоят столько, сколько можно ожидать от такого класса автомобилей. Есть несколько моделей, предлагающих роскошь, технологические инновации и стиль за цену, что может удивить даже самых опытных автолюбителей.

Эти внедорожники отличаются не только эстетическим видом, но и отличными характеристиками, что делает их настоящей находкой для ищущих стильный и мощный автомобиль по доступной цене. Они предлагают множество привлекательных особенностей, включая роскошные материалы, передовые технологии и комфорт, характерные для люкс класса. Однако, в отличие от своих более дорогих родственников, они сохраняют более умеренную стоимость.

Так что если вы мечтаете о роскошном внедорожнике, но хотите остаться в пределах бюджета, эксперты предлагают топ-10 моделей, которые могут стать идеальным вариантом для покупки.

Buick Envision 2025 года

Это роскошный компактный кроссовер, предлагающий комфортную езду и просторный салон. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Envision обладает элегантным дизайном и обновленным интерьером, что делает его привлекательным вариантом в своем сегменте. Среди преимуществ автомобиля – просторный салон, комфортная езда и привлекательный внешний вид по своей цене. Однако Envision не может похвастаться спортивными характеристиками и динамикой вождения, а двигатель может показаться несколько слабым.

Рекомендованная цена: $36 500.

Mini Cooper Countryman 2025 года

Это компактный роскошный внедорожник, сочетающий в себе культовый дизайн Mini с практичностью и пространством большего автомобиля. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Countryman отличается своим необычным дизайном интерьера и экстерьера, сохраняя при этом узнаваемые элементы стиля Mini. Среди преимуществ автомобиля – игривое управление и большое количество стандартного оборудования. Однако некоторые пользователи могут считать недостатками отсутствие лепестковых переключателей для автоматической коробки передач и сложность в освоении сенсорных элементов управления.

Рекомендованная цена: $38 900.

Lincoln Corsair 2025 года

Это роскошный компактный кроссовер, который предлагает комфортный и роскошный интерьер, во многом основываясь на платформе Ford Escape. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, доступным с передним или полным приводом.

Corsair отличается роскошной отделкой салона и обилием стандартных функций, что делает его привлекательным вариантом по своей цене. Среди преимуществ автомобиля – роскошный интерьер, привлекательный внешний вид и богатая оснастка. Однако динамика вождения Corsair уступает некоторым конкурентам в классе, а качество езды не всегда соответствует ожиданиям от роскошного кроссовера.

Рекомендованная розничная цена: $39485.

Audi Q3 2025 года

Это компактный роскошный кроссовер, сочетающий в себе элегантный дизайн, современные технологии и комфортную езду. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Q3 отличается качественными материалами интерьера и множеством стандартных технологий, что делает его привлекательным выбором в своем классе. Среди преимуществ автомобиля – комфортная езда, тихий салон и богатая оснастка. Тем не менее Q3 не отличается скоростью и динамикой вождения, а его рулевое управление может показаться несколько плавающим. Кроме того, грузовое пространство Q3 меньше, чем у некоторых конкурентов.

Рекомендованная розничная цена: $39800.

Infiniti QX50

Это роскошный компактный кроссовер, отличающийся элегантным дизайном и роскошным интерьером. Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с вариатором CVT и доступным с полным приводом.

QX50 предлагает комфортную езду и много места в салоне, а также сочетает цифровые и физические элементы управления для удобства водителя. Среди преимуществ автомобиля – отличное качество езды, просторный салон и удобное сочетание цифровых и физических элементов управления. Однако двигатель QX50 может быть громким во время интенсивного ускорения, а его дизайн интерьера может показаться несколько устаревшим. Технология экономии топлива в двигателе не демонстрирует поразительных результатов.

Рекомендованная цена: $43 000.

Cadillac XT5

Автомобиль предлагает два варианта двигателя: 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и 3,6-литровый V6, оба работают в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и доступны с передним или полным приводом.

XT5 отличается роскошным салоном с высококачественными материалами и большим местом для задних пассажиров. Среди преимуществ автомобиля – комфортная езда, просторный салон и уникальный внешний стиль. Однако динамика вождения XT5 может быть лучше, а дизайн интерьера может показаться несколько устаревшим. Производительность автомобиля в целом можно охарактеризовать как среднюю.

Рекомендованная цена: $44295.

Buick Enclave

Флагманский внедорожник Buick, предлагающий комфорт и роскошь для большой семьи. Автомобиль получил обновленный дизайн, который стал более современным и выразительным, при этом сохранив элегантность и изысканность.

Enclave оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим достаточную мощность для комфортной езды, работая в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Среди преимуществ автомобиля – просторный салон с большим количеством технических приложений, комфортная езда и впечатляющая звукоизоляция. Однако Enclave имеет некоторые недостатки, такие как не очень хорошая управляемость и меньшее, чем у конкурентов, грузовое пространство. Базовая комплектация автомобиля предлагает множество опций, но топовая версия может показаться несколько завышенной по цене.

Рекомендованная цена: $45 000.

Audi Q5 2025 года

Это роскошный компактный кроссовер, сочетающий в себе элегантный дизайн, высокое качество материалов и комфортную езду.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Q5 отличается фантастическим внешним видом и роскошным интерьером, наполненным удобствами, ориентированными на комфорт водителя и пассажиров.

Среди преимуществ автомобиля – множество стандартных функций, блестящее качество езды и впечатляющая управляемость. Однако Q5 нельзя назвать самым быстрым в своем классе, а его гибридный вариант требует некоторой доработки. Некоторые пользователи могут считать недостатком чрезмерной зависимости от сенсорного экрана для управления функциями автомобиля.

Рекомендованная цена: $45400.

Genesis GV70

Роскошный компактный кроссовер, отличающийся передовым дизайном, роскошным интерьером и впечатляющими характеристиками. Автомобиль предлагает два варианта двигателя: 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и 3,5-литровый V6 с турбонаддувом, оба работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

GV70 поражает своим современным и элегантным дизайном, а также роскошным интерьером, по комфорту и качеству материалов может конкурировать с лучшими представителями немецкой «большой тройки».

Среди преимуществ автомобиля – фантастические варианты двигателя, отличное соотношение цены и качества и передовой дизайн. Однако некоторые пользователи могут считать недостатками тесноты на задних сиденьях и легкое сочетание ручки переключения передач и контроллера информационно-развлекательной системы.

В общем, Genesis GV70 2025 года – это отличный выбор для тех, кто ищет роскошный, стильный и динамичный кроссовер по конкурентной цене.

Рекомендованная цена: $46200.

Acura MDX

Роскошный внедорожник среднего размера, который предлагает спортивную управляемость и богатую оснастку по конкурентной цене. Автомобиль доступен с двумя вариантами двигателя: 3,5-литровым атмосферным V6 и 3,0-литровым V6 с турбонаддувом для модели Type S.

MDX отличается поразительной ловкостью и элегантным внешним видом, а также предлагает множество стандартных технических функций. Среди преимуществ автомобиля – спортивная управляемость, привлекательный дизайн и богатая стандартная оснастка. Тем не менее MDX не отличается высокой экономичностью, а третий ряд сидений можно считать почти бесполезным. Салон MDX может быть менее просторным, чем у других роскошных внедорожников.

Рекомендованная цена: $51200.

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