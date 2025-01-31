Российские ракеты под Мозырем стали видны на сервисе карт от Apple 3 31.01.2025, 19:39

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Рассмотрели и разобрали снимки.

Сервис карт от Apple обновил снимки из космоса над Гомельской областью. Благодаря этому на общедоступном сервисе стали отчетливо видны ракетные установки и другое российское вооружение в районе белаорусского Мозыря.

«Флагшток» рассмотрел и описал снимки старого аэродрома Большой Боков.

Фотографию на сервисе maps.apple можно датировать летом 2024 года. Именно тогда возобновились работы на замороженном спорткомплексе, сегодня известном как Полесье-арена.

В северо-западной части аэродрома видны два массивных радара, ЗРПК на искусственной насыпи и множество спрятанных в сосоннике объектов: около 8 пусковых установок, военную технику и палатки.

На въезде на аэродром в капонире стоит бронемашина.

Еще одна насыпь и ЗРПК на ней севернее аэродрома.

В юго-западной части старой взлетной полосы еще одно скопление военной техники: 4 ракетных пусковых установки и открытый склад боеприпасов, вероятно, ракет для С300-С400.

Полгода спустя ситуация на аэродроме, вероятно, не изменилась значительно. Жители Мозырского района и эксперты мониторингового канала «Беларускі Гаюн» не сообщали о выводе российских вооружений из Мозырского района.

Напомним, войска РФ появились на аэродроме «Мозырь» («Боков») в 2022 году — он остается одним из немногих мест, где постоянно продолжают находиться российские военные. Первоначально здесь базировались российские вертолеты. После провала наступления на север Украины здесь был развернут по меньшей мере один дивизион ЗРК С-300/400. Обслуживают его приезжие военные из РФ.

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