ВСУ выбили оккупантов с одного из предприятий в Торецке 1 31.01.2025, 20:28

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Видеофакт.

Украинские военные продолжают держать Торецк под своим контролем. В частности, удалось выбить оккупантов с одного из предприятий города.

Об этом сообщает в телеграм-канале 110-ой ОМБр.

«На территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа оккупантов», - рассказали военные.

Как поделились в бригаде, «выбивать» оккупантов с объекта пришлось бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа БМП M2 Bradle и группе зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции «КОРД» при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.

«Задача была выполнена быстро и качественно», - констатируют в ВСУ.

Ситуация в районе Торецка

Торецк - город в Бахмутском районе Донецкой области. Сейчас за Торецк продолжаются «горячие» бои. Уличные столкновения в Торецке уже идут на северных и восточных окраинах, где расположены шахты и терриконы.

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