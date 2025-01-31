ВСУ выбили оккупантов с одного из предприятий в Торецке

ВСУ выбили оккупантов с одного из предприятий в Торецке1
- 31.01.2025, 20:28
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Видеофакт.
Украинские военные продолжают держать Торецк под своим контролем. В частности, удалось выбить оккупантов с одного из предприятий города.
Об этом сообщает в телеграм-канале 110-ой ОМБр.
«На территорию одного из предприятий Торецка прорвалась группа оккупантов», - рассказали военные.
Как поделились в бригаде, «выбивать» оккупантов с объекта пришлось бронегруппе в составе танкового экипажа, экипажа БМП M2 Bradle и группе зачистки из бойцов спецподразделения Национальной полиции «КОРД» при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.
«Задача была выполнена быстро и качественно», - констатируют в ВСУ.
Ситуация в районе Торецка
Торецк - город в Бахмутском районе Донецкой области. Сейчас за Торецк продолжаются «горячие» бои. Уличные столкновения в Торецке уже идут на северных и восточных окраинах, где расположены шахты и терриконы.