закрыть
1 февраля 2025, суббота, 0:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как выглядит отель «Бристоль» в Одессе после обстрела

1
  • 31.01.2025, 23:46
  • 2,768
Как выглядит отель «Бристоль» в Одессе после обстрела

Появились фото.

Российские войска атаковали центр Одессы 31 января. Под ракетный удар попал отель «Бристоль».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фото, опубликованные главой Одесской ОВА Олегом Кипером в Telegram.

В частности, кроме исторических зданий, повреждено и здание отеля.

Также на кадрах можно увидеть асфальт, усыпанный разбитыми стеклами и обломками от фасадов и крыш.

Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов показал кадры одного из пострадавших зданий в историческом центре ЮНЕСКО.

Также известно, что повреждены театр, музей, памятники архитектуры и другие здания.

Гостиница «Бристоль» - историческая гостиница в Одессе. Она строилась с 1898 по 1899 год и на то время являлась одной из самых роскошных гостиниц Одессы. Она стала первой четырехэтажной гостиницей Одессы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов