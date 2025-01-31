Как выглядит отель «Бристоль» в Одессе после обстрела 1 31.01.2025, 23:46

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Появились фото.

Российские войска атаковали центр Одессы 31 января. Под ракетный удар попал отель «Бристоль».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фото, опубликованные главой Одесской ОВА Олегом Кипером в Telegram.

В частности, кроме исторических зданий, повреждено и здание отеля.

Также на кадрах можно увидеть асфальт, усыпанный разбитыми стеклами и обломками от фасадов и крыш.

Кроме того, мэр Одессы Геннадий Труханов показал кадры одного из пострадавших зданий в историческом центре ЮНЕСКО.

Также известно, что повреждены театр, музей, памятники архитектуры и другие здания.

Гостиница «Бристоль» - историческая гостиница в Одессе. Она строилась с 1898 по 1899 год и на то время являлась одной из самых роскошных гостиниц Одессы. Она стала первой четырехэтажной гостиницей Одессы.

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