«Мы не Россия, езжай в Москву»: в Словакии вспыхнули протесты против Фицо 4.01.2025, 10:13

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Тысячи человек вышли на улицы Братиславы.

В Братиславе вспыхнул масштабный антиправительственный протест на фоне поездки премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву. На улицу вышли более 4 тысяч человек, передает «Диалог.UA».

Люди протестовали против пророссийской политики своего правительства. Они скандировали: «Фицо, езжай в Москву», а также «Мы не Россия». Они вышли с плакатами, на которых нарисованы перечеркнутые символы российской агрессии в Украине — буквы Z. Другие плакаты гласили: «Мы не русская тряпка», «Словакия, берегись, оккупация началась», «Предательство», «Мы — Европа» и прочее.

В конце декабря 2024 года Фицо отправился в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Ключевой темой этой поездки был вопрос прекращения транзита российского газа через Украину, что поставило Словакию в сложное положение.

После разговора с главой РФ премьер Словакии выдвинул несколько угроз в адрес Украины, требуя продолжения поставок газа. Он, в частности, угрожал остановить поставки электричества в Украину, а также урезать выплаты украинским беженцам.

Визит Фицо в Москву вызвал острое осуждение не только в ЕС и Украине, но и в его родной Словакии. Оппозиция обвинила Фицо в сближении с Россией и пренебрежении интересами национальной безопасности.

Примечательно, что, по данным издания Dennik N, после встречи с Путиным Фицо так и не вернулся в Братиславу. Он перестал появляться на публике и, предположительно, уже две недели находится в пятизвездочном отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Номер, в котором может отдыхать словацкий премьер, по данным журналистов, стоит €6,2 тыс. за ночь.

Журналисты Dennik N установили, что Фицо находился в пятизвездочном отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Его местонахождение удалось выяснить по деталям интерьера в его видеообращении.

По данным издания, апартаменты, где мог остановиться премьер-министр, расположены на последнем этаже, имеют площадь 194 м², а стоимость проживания составляет €6200 за ночь. Сколько времени он провел в отеле, неизвестно.

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