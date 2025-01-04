Премьер Гренландии потребовал независимости от Дании 2 4.01.2025, 13:52

Муте Эгеде

Ранее Дональд Трамп заявлял о планах купить остров.

Премьер-министр Гренландии автономии в составе Дании Муте Эгеде выступил за независимость крупнейшего в мире острова. Такие слова содержатся в его новогоднем обращении, опубликованном на сайте гренландского правительства, сообщает «Немецкая волна».

Эгеде против «оков колониальной эпохи»

«Настало время сделать следующий шаг для нашей страны. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской конституции, равноправное сотрудничество не может быть создано», - говорится в обращении, опубликованном на датском и гренландском языках.

«Пришло время нам самим сделать шаг и сформировать наше будущее, в том числе в отношении того, с кем нам следует тесно сотрудничать и какими должны быть наши торговые отношения. Потому что наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не могут продолжаться только через Данию», - добавил политик.

По его словам, в течение последних нескольких лет парламент и правительство Гренландии «работали вместе, чтобы предпринять шаги по разработке нашей конституции, которая является нашей основой для отделения от Дании».

«Возможность народа Гренландии обрести независимость была закреплена в положениях Закона о самоуправлении, что создало правовую основу для достижения независимости. Также подготовлен проект основного закона, конституции нашей страны. Уже началась работа по созданию основ Гренландии как независимого государства в рамках возможностей и положений, предусмотренных Законом о самоуправлении», - добавил Эгеде.

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