БПЛА поразил терминал в крупнейшем морском порту России 4.01.2025, 16:07

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Мощный взрыв привел к значительным разрушениям.

Ночью и утром 4 января торговый морской терминал Усть-Луги в Ленинградской области попал под дроновый удар. Зафиксировано как минимум одно попадание по цели, сообщает «Диалог.UA».

Российский ресурс ASTRA утверждает, что большинство БПЛА, атаковавших порт, были сбиты над терминалом логистической компании «Новатранс».

Губернатор области заявил о перехвате военными четырех дронов, а также об отсутствии пострадавших и повреждений.

Есть большие сомнения в достоверности этой информации, так как очевидец успел снять на видео прямое попадание одного из БПЛА по, предварительно, терминалу Усть-Луги.

Судя по мощности взрыва, повреждения там должны быть более значительные, чем просто выбитые окна.

OSINT-ресурс «КіберБорошно» сообщает, что в результате атаки был поврежден комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совбезе Украины Андрей Коваленко в Telegram подтвердил информацию об ударе.

Он также объяснил, почему порт стал объектом атаки.

«Порт играет ключевую роль для России в условиях войны против Украины и общей геополитической напряженности. Во-первых, это логистический хаб для обхода санкций. Усть-Луга стала одной из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов после введения западных санкций. Доходы от экспорта идут на финансирование войны. Во-вторых, порт помогает осуществлять милитаризацию Балтийского региона. Это место, куда прибывает и откуда отбывает теневой флот… Из-за санкций РФ потеряла доступ ко многим европейским портам, и Усть-Луга стала основным выходом на международные рынки… Также благодаря Усть-Луге РФ сохраняет возможность давить на страны Балтии, Польшу и другие страны региона, контролируя стратегические морские перевозки. Усть-Лужский порт фактически стал инструментом экономического и военного выживания РФ в условиях изоляции», — сообщил Коваленко.

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