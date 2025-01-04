Как викинги и германцы пересекали Европу 4.01.2025, 17:31

Анализ ДНК раскрыл пути древней миграции.

Международная группа палеогенетиков разработала метод анализа ДНК Twigstats, который позволяет точнее измерять различия между генетически близкими группами людей. Технология подходит для изучения европейских популяций, которые часто имеют схожий генетический профиль. Анализ более 1500 геномов древних европейцев показал несколько волн масштабных миграций населения, пишет «Хайтек».

Исследование охватило ключевые исторические периоды: железный век, падение Римской империи, раннее средневековье и эпоху викингов. Ученые обнаружили, что в начале первого тысячелетия германоязычные народы массово перемещались с севера на юг — из Скандинавии и Северной Германии в другие регионы Европы. Следы их ДНК нашли у жителей юга Германии, Италии, Польши, Словакии и юга Британии.

Иллюстрация распространения волн миграции в Европе в первом тысячелетии нашей эры. Изображение: Leo Speidel, The Francis Crick Institute

Неожиданной находкой стало обнаружение человека со скандинавскими корнями в Йорке II-IV веков — задолго до известных нашествий викингов. По мнению ученых, он мог быть римским солдатом или гладиатором. Это открытие доказывает, что скандинавы появились в Британии намного раньше традиционного периода англосаксонского завоевания.

Другим важным открытием стало обнаружение обратной миграции — движения населения из Центральной Европы в Скандинавию в период с 300 по 800 год нашей эры. Анализ зубов древних скандинавов показал, что это было длительное переселение, а не единовременное событие.

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