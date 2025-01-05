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ВСУ ударили из HIMARS по российским солдатам в Курской области

  • 5.01.2025, 6:00
ВСУ ударили из HIMARS по российским солдатам в Курской области

Ликвидированы семь оккупантов.

2 января ВСУ нанесли удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области.

В Генштабе ВСУ заявляли, что нанесли «высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии России» в населенном пункте Марьино, входящее в состав Ивановского.

Как рассказали источники ASTRA в экстренных службах региона, ракетный удар был произведен из РСЗО HIMARS. В результате погибли семеро военнослужащих ВС РФ.

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