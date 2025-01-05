ВСУ ударили из HIMARS по российским солдатам в Курской области
- 5.01.2025, 6:00
Ликвидированы семь оккупантов.
2 января ВСУ нанесли удар по селу Ивановское в Рыльском районе Курской области.
В Генштабе ВСУ заявляли, что нанесли «высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии России» в населенном пункте Марьино, входящее в состав Ивановского.
Как рассказали источники ASTRA в экстренных службах региона, ракетный удар был произведен из РСЗО HIMARS. В результате погибли семеро военнослужащих ВС РФ.