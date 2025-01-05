ВСУ разгромили батальон северокорейских солдат и российских десантников под Курском 5.01.2025, 8:48

Потери врага подтвердили Сырский и Зеленский.

Украинские военные только за последние двое суток (3 и 4 января) ликвидировали до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников в ходе боев возле населенного пункта Махновка на Курщине.

Такие цифры во время видеообращения озвучил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад Главкома ВСУ Александра Сырского.

Глава государства назвал эти потери врага ощутимыми. По словам президента Украины, жесткие бои продолжаются по всей линии фронта, наиболее горячим остается Покровское направление, враг продолжает задействовать большое количество живой силы в штурмах.

Глава государства поблагодарил каждого украинского воина и отдельно отметил профессионализм и результативные действия, проявленные на поле боя украинскими бойцами из ССО и 80-й ОДШБр.

Кроме того, лидер страны сообщил о подготовке Украины к встрече в формате «Рамштайн». Среди десятков стран-партнеров есть те, которые имеют возможность укрепить украинскую ПВО и помочь Украине защититься от вражеских ракет, управляемых авиабомб и авиации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com