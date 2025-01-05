Мощный удар: дроны поразили военный аэродром в Миллерово и атаковали Таганрог

Мощный удар: дроны поразили военный аэродром в Миллерово и атаковали Таганрог2
- 5.01.2025, 8:59
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Раздалось свыше 30 взрывов.
В некоторых городах Ростовской области (РФ) в ночь на 5 января прогремели взрывы на фоне фиксации в регионе беспилотников. Громко было, в частности, в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово, где расположен военный аэродром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсара и российские Telegram-каналы.
По словам представителя властей региона, на севере области «ПВО отражают воздушную атаку».
«Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», - рассказал местный губернатор.
Между тем в сети были обнародованы кадры дроновых атак. В пабликах пишут, что Таганрог якобы под «мощной атакой» беспилотников, и утверждают, что якобы были сбиты уже 13 БПЛА.
Также сообщают, что под ударом, в частности, военный аэродром в Миллерово.
Украинские мониторинговые каналы указывают, что в Таганроге атака дронов длилась более двух часов и за это время там раздалось свыше 30 взрывов.
«Основной результат на земле зафиксирован в селе Новобессергеновка Неклиновского района рядом с военным аэродромом. Здесь массовое падение обломков. Также источники сообщают о попадании по военному аэродрому рядом (47.195383, 38.867938)», – говорится в сообщении.