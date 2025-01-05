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ГУР ликвидировало начальника штаба батальона «Шторм Осетия»

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  • 5.01.2025, 12:06
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ГУР ликвидировало начальника штаба батальона «Шторм Осетия»

Охоту на его авто показали на видео.

Бойцы расчета FPV-подразделения активных действий ГУР Кракен ликвидировали начальника штаба батальона Шторм.Осетия (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка ВС РФ) Сергея Мельникова (позывной Кама) и его водителя на Запорожском направлении.

Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила пресс-служба ГУР МО.

Как отметили в разведке, Мельникова ликвидировали 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак в Запорожской области.

Бойцы спецподразделения Кракен получили оперативную информацию о маршруте и расписании передвижения начальника штаба батальона российских войск на временно оккупированной территории Запорожской области.

Аэроразведчики организовали засаду с помощью FPV-дрона для ликвидации оккупанта. Сначала защитники заставили водителя автомобиля УАЗ Патриот, в котором находился Мельников, изменить маршрут. Автомобиль съехал в кювет, после чего разведчики нанесли удар дроном-камикадзе по лобовому стеклу.

По информации Главного управления разведки, в результате операции были уничтожены оба российских военных.

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