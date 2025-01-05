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Внезапное наступление в Курской области: ВСУ движутся к северо-востоку от Суджи

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  • 5.01.2025, 12:08
  • 5,808
Внезапное наступление в Курской области: ВСУ движутся к северо-востоку от Суджи

Вперед пошли танки и бронетехника.

Украинская армия могла пойти в наступление к северо-востоку от Суджи Курской области России, в направлении села Большое Солдатское.

Об этом рассказал российский волонтер, экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин, пишет «Фокус».

«Судя по ситуации в районе Суджи, началось наступление противника, о котором мы говорили ранее. Началось оно от Суджи в сторону Большого Солдатского, хотя мы считали это направление самым сложным для противника», — заметил он.

По данным Алехина, в наступлении задействованы тралы разминирования, танки и другая бронетехника. Район атаки ВСУ плотно накрыли средствами РЭБ, поэтому многие российские дроны оказались бесполезны.

Другие российские милитари-паблики пишут о скоплении украинской пехоты на Курском направлении и наступлении возле хутора Бердин вдоль трассы 38К-004. Также атакованы российские позиции в селе Пушкарное на реке Конопелька. Пока неизвестно, насколько масштабной стала атака и какие силы были задействованы.

Украинские военные чиновники пока не подтверждали данные о начале нового наступления.

Более недели назад Z-каналы писали о подготовке ВСУ к новому крупному наступлению в начале января в Курской, Белгородской или Брянской областях. Атака готовилась из-за похолодания и промерзания земли для лучшего движения техники. Сейчас в Судже мороз до минус 5 и без осадков. Судя по прогнозам погоды, с 7 января в регионе ожидается потепление и дожди.

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