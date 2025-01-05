Большое наступление ВСУ под Курском: Россия потеряла два села, в область срочно прилетел Евкуров 2 5.01.2025, 15:05

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Битва обещает быть эпичной.

Утром 5 января Силы обороны Украины активизировались в Курской области РФ. Идет масштабное наступление на северо-востоке от Суджи, пишет «Диалог.UA».

Информацию подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при Совбезе Украины Андрей Коваленко в Telegram. Он отметил, что наступление идет на нескольких направлениях, это для российской армии стало «неожиданностью».

«Силы обороны работают», - написал офицер.

А тем временем в российских Z-каналах панические настроения.

Ресурс «ВЧК ОГПУ», связанный со спецслужбами РФ, сообщил о срочном прибытии в область замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Пока кремлевские пропагандисты лгут, что ВС РФ уже якобы всех победили и наступление отразили, в Z-каналах нарастает паника.

Российский ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, утверждает, что украинские силы уже взяли под свой контроль несколько населенных пунктов.

«Утро началось с ожидавшегося уже несколько недель наступления ВСУ. Техника противника движется от Суджи в сторону Большого Солдатского. Также зафиксирована активизация противника в районе Леонидовки и Николаево-Дарьино. Ни одно из этих направлений изначально не рассматривалось как основное для ВСУ, и в этом проблема… Мы до сих пор не знаем, где будет основной удар или будет ли он вообще… На данный момент ВСУ заняли Русское и Черкасское Поречное. Бои идут на подступах к Бердину», - написал российский Z-канал.

Он утверждает, что ВС РФ тем временем пытаются прорваться в Сумскую область Украины, а также штурмуют Малую Локню.

«Битва обещает быть эпичной», - отмечают пропагандисты РФ. По данным Z-военкоров, во время прорыва ВСУ использовали некую мощную систему радиоэлектронной борьбы.

Из-за этого россияне не могут запускать беспилотники для разведки и нанесения ударов.

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