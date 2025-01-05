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Атака дронов: в Курске раздаются взрывы

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  • 5.01.2025, 21:23
  • 9,624
Атака дронов: в Курске раздаются взрывы

Cегодня ВСУ начали контрнаступление в Курской области РФ.

Ряд российских СМИ и Telegram-каналов сообщают о взрывах в российском городе Курск, пишет New Voice.

Российские пропагандисты утверждают, что взрывы связаны с работой российской ПВО из-за атаки беспилотников.

Telegram-канал Типичный Курск опубликовал видео, на которых слышны звуки взрывов, об одном из них он пишет, что это звук якобы сбития беспилотника.

Также это Telegram-канал утверждает, что на город массированный налет сразу с нескольких сторон.

Отметим, сегодня ВСУ начали контрнаступление в Курской области РФ.

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