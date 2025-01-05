Атака дронов: в Курске раздаются взрывы 8 5.01.2025, 21:23

9,624

Cегодня ВСУ начали контрнаступление в Курской области РФ.

Ряд российских СМИ и Telegram-каналов сообщают о взрывах в российском городе Курск, пишет New Voice.

Российские пропагандисты утверждают, что взрывы связаны с работой российской ПВО из-за атаки беспилотников.

Telegram-канал Типичный Курск опубликовал видео, на которых слышны звуки взрывов, об одном из них он пишет, что это звук якобы сбития беспилотника.

Также это Telegram-канал утверждает, что на город массированный налет сразу с нескольких сторон.

Отметим, сегодня ВСУ начали контрнаступление в Курской области РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com