Атака дронов: в Курске раздаются взрывы

Атака дронов: в Курске раздаются взрывы8
- 5.01.2025, 21:23
- 9,624
Cегодня ВСУ начали контрнаступление в Курской области РФ.
Ряд российских СМИ и Telegram-каналов сообщают о взрывах в российском городе Курск, пишет New Voice.
Российские пропагандисты утверждают, что взрывы связаны с работой российской ПВО из-за атаки беспилотников.
Telegram-канал Типичный Курск опубликовал видео, на которых слышны звуки взрывов, об одном из них он пишет, что это звук якобы сбития беспилотника.
Также это Telegram-канал утверждает, что на город массированный налет сразу с нескольких сторон.
Отметим, сегодня ВСУ начали контрнаступление в Курской области РФ.