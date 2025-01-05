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FT: У Тайваня оборван подводный кабель связи

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  • 5.01.2025, 22:02
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FT: У Тайваня оборван подводный кабель связи

Судно, которое его повредило, задержать не удалось.

Грузовое судно Shunxing39 3 января, предположительно, оборвало кабель связи - недалеко от порта Цзилун на северо-востоке Тайваня. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила британская газета Financial Times

(FT).

Судно ходит под флагом Камеруна, однако власти Тайваня заявили, что оно принадлежит компании Jie Yang Trading Limited. По их данным, директором этой зарегистрированной в Гонконге фирмы является гражданин Китая.

Тайваньский оператор связи Chunghwa Telecom указал, что цифровые данные были немедленно перенаправлены по другим международным подводным кабелям.

Представители Chunghwa Telecom и правительства Тайваня сообщили, что поврежденная инфраструктура являлась частью системы Trans-Pacific Express, а кабель соединял Тайвань с западным побережьем США.

«Поскольку мы не смогли допросить капитана, мы попросили власти Южной Кореи помочь в расследовании в следующем порту назначения судна», - отметил представитель береговой охраны Тайваня. Сотрудник служб нацбезопасности добавил, что судно должно прибыть в Пусан в Республике Корея в ближайшие дни.

Как заявили представители береговой охраны Тайваня и других госслужб, система автоматической идентификации судна и спутниковые данные показали, что Shunxing39 тянуло якорь по дну в том месте, где произошел разрыв кабеля.

Корабль береговой охраны Тайваня провел внешний осмотр судна и установил радиосвязь с капитаном. Но сотрудники служб реагирования не смогли подняться на борт из-за плохих погодных условий и отдать приказ о задержании для дальнейшего расследования.

Высокопоставленный представитель нацбезопасности Тайваня отметил, что судно - в очень плохом состоянии. «Оно похоже на те корабли, которые входят в состав теневого флота России», - добавил он.

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