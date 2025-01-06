Стали известны детали феерической атаки на российский порт Усть-Луг 6.01.2025, 18:27

Дроны СБУ пролетели 900 километров.

Служба безопасности Украины 4 января атаковала самый большой российский торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Для этого были задействованы дальнобойные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным собеседников издания, 4 января беспилотники СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно атаковали торговый порт Усть-Луга.

На видео, которое предоставили источники, можно заметить, как один из дронов попал в емкости с газовым конденсатом. В результате этого одна емкость получила сильные повреждения, а три соседних были повреждены обломками от взрыва.

По мнению экспертов, ремонт займет не меньше месяца при условии наличия необходимых материалов. Такая атака привела к перебоям в работе терминала.

«Терминал Усть-Луга является большим логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью «теневого флота». Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая необходима для ведения войны. Сезон «бавовны»-2025 объявляем открытым!» - отметил источник в СБУ.

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