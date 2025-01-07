WSJ: Иран вывел основную часть своих сил из Сирии после свержения Асада 7.01.2025, 20:23

Военные бежали в Тегеран, Ирак и Ливан, оставив значительное количество техники и оружия.

Значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения диктатора Башара Асада, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, ЕС и арабских стран.

Как заявили западные дипломаты, тысячи иранских военнослужащих и их союзников бежали из Сирии и были вынуждены оставить значительное количество военной техники и оружия, которые позднее были уничтожены Израилем или захвачены боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и другими группировками.

Большинство из них, в том числе офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бежали в приграничный город Эль-Кайм в Ираке, некоторые вылетели из Дамаска в Тегеран, а представители ливанского движения «Хезболла» бежали в Ливан, утверждают источники WSJ.

«Это не значит, что они не будут пытаться вернуться, но это очень враждебная территория», — сказала WSJ помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

Новое правительство Сирии во главе с ХТШ, сражавшейся против поддерживаемого Ираном режима, считает Тегеран серьезной угрозой и планирует не дать ему восстановить военное присутствие в республике, отмечает издание. Так, лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре в интервью Asharq Al-Awsat утверждал, что поражение Асада «отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад».

«Убрав иранское ополчение и закрыв Сирию от иранского влияния, мы послужили интересам региона, добившись того, чего не смогли добиться дипломатия и внешнее давление, с минимальными потерями», — сказал он.

После «арабской весны» Иран потратил миллиарды долларов и направил в Сирию тысячи военнослужащих и ополченцев для поддержки Асада, отмечает WSJ. Дамаск был главным союзником Тегерана на Ближнем Востоке и критически важным сухопутным коридором для военных поставок ливанскому движению «Хезболла». В конце ноября антиправительственные силы во главе с ХТШ начали наступление и 8 декабря объявили о контроле над Дамаском и свержении режима Асада. Президент Сирии сложил свои полномочия и сбежал в Россию.

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