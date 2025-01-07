Новое наступление ВСУ в Курской области: что известно 7.01.2025, 22:28

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Силы обороны Украины готовят новый удар.

Новое в Курской области, которое началось утром 5 января, пока достигло сравнительно скромных результатов. Удалось расширить серую зону на примерно 10 кв. км, согласно карте DeepState. Однако это, скорее всего, только начало.

Эксперты предполагают, что главный удар еще не нанесен, передает Dialog.UA.

Военные аналитики отметили, что ВСУ в своих наступательных операциях задействовали ограниченные силы. Вероятно, главные силы Украина готовит для главного удара.

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что маневры ВСУ в Курской области в последние пару дней — это только начальный этап операции.

Военный аналитик Франц-Штефан Гади в комментарии Reuters заявил о вероятности, что «мы пока не увидели главного удара этой украинской наступательной операции». Похожего мнения придерживаются и некоторые российские Z-военкоры. Об этом еще 5 января написал ресурс «Северный канал», связанный с оккупационной армией РФ.

«Мы до сих пор не знаем, где будет основной удар или будет ли он вообще», - писали россияне. Они утверждают, что ВСУ накопили большое количество живой силы и техники в городе Суджа, а также в населенных пунктах Черкасское Поречное и Русское Поречное.

Отметим, что, согласно данным DeepState, на вечер 7 января Силы обороны Украины контролируют чуть более 480 кв. км территории в Курской области. Еще около 166 кв. км — это так называемая серая зона, которую уверенно не контролирует ни одна из сторон конфликта. Там идут активные боевые действия.

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