НАТО отправит около 10 кораблей в Балтийское море 7.01.2025, 23:02

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Для охраны подводной инфраструктуры.

НАТО в конце недели направит корабли для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском море. Всего Альянс намерен задействовать около десяти судов, пишет Yle.

По данным издания, в Финском заливе будут находиться корабли Финляндии и Эстонии, суда других стран разместят в Балтийском море возле энергетических и коммуникационных кабелей.

Североатлантический альянс решил усилить свое присутствие в Балтийском море после того, как 25 декабря в Финском заливе был поврежден электрический кабель Estlink 2 и четыре кабеля связи. В повреждении подводной инфраструктуры финские власти подозревают нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. По данным Financial Times и Lloyd's List, судно перевозило российскую нефть и относится к «теневому флоту» России, который был создан для перевозки нефти в обход санкций.

По данным Yle, шведское судно HMS Belos обнаружило и подняло со дна Финского залива якорь танкера Eagle S. Агентство Bloomberg писало, что финские следователи нашли многокилометровый след на дне залива, где был поврежден электрокабель Estlink 2.

27 декабря Эстония отправила в Финский залив патрульный корабль для охраны еще одного электрического кабеля – Estlink 1. Судно будет находится там до первого апреля, как и корабли НАТО, которые отправят в Балтийское море. В тот же день президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что обсудил вопрос охраны подводной инфраструктуры со странами-членами НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте написал в социальной сети X, что выразил солидарность и поддержку руководству Финляндии в этом вопросе. Он заявил, что Альянс усилит свое военное присутствие в Балтийском море.

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