Японский Ferrari: обнаружен знаменитый суперкар Honda 90-х в новом состоянии 2 8.01.2025, 9:06

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За уникальное авто отдали 93 тысячи долларов.

В США на аукционе Bring a Trailer продали суперкар Acura NSX 1991 года. За знаменитое авто отдали 93 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Acura/Honda NSX первого поколения — легендарная модель, которая ценится коллекционерами, однако обычно она несколько дешевле. Высокая цена автомобиля обусловлена тем, что это капсула времени.

Японский суперкар проехал всего 22 тыс. км и не нуждается во вложениях. Он отлично сохранился и выглядит, как новый. Кузов купе оклеили защитной пленкой.

Салон Acura NSX отделан кожей. Автомобиль укомплектован кондиционером, круиз-контролем, электроприводом сидений и аудиосистемой с CD-чейнджером.

Acura NSX оснащена 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

Напомним, что Acura/Honda NSX — единственный суперкар в истории японского концерна. В разработке первого поколения среднемоторной модели принял участие трехкратный чемпион «Формулы-1» Айртон Сенна. Авто называли японским Ferrari.

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