Лукашенко перебросил войска к украинской границе

Лукашенко перебросил войска к украинской границе6
- 8.01.2025, 9:27
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Военное присутствие наращено в четырех районах в украинском пограничье.
Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничье. Подразделения Сухопутных войск были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.
О переброске ряда подразделений стало известно, благодаря сообщениям об их посещении представителями местных властей и военного командования с целью поздравления с новогодними праздниками (подобные мероприятия состоялись и возле границы с Польшей). В Столинском районе Брестской области и Лельчицком районе Гомельской области расположены подразделения 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады из Слонима, в Гомельском и Мозырском районах — 120-й механизированной бригады из Минска. Как полагает тг-канал «Беларускі Гаюн», это произошло во второй половине декабря 2024-го.
Где находится подразделение 147-го зенитного ракетного полка (батарея ЗРК «Оса-АКМ»), пока неизвестно.
Издание отмечает, что возле границы с Украиной продолжают выполнять задачи подразделения Сил спецопераций.