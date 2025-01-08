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Лукашенко перебросил войска к украинской границе

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  • 8.01.2025, 9:27
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Лукашенко перебросил войска к украинской границе

Военное присутствие наращено в четырех районах в украинском пограничье.

Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничье. Подразделения Сухопутных войск были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

О переброске ряда подразделений стало известно, благодаря сообщениям об их посещении представителями местных властей и военного командования с целью поздравления с новогодними праздниками (подобные мероприятия состоялись и возле границы с Польшей). В Столинском районе Брестской области и Лельчицком районе Гомельской области расположены подразделения 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады из Слонима, в Гомельском и Мозырском районах — 120-й механизированной бригады из Минска. Как полагает тг-канал «Беларускі Гаюн», это произошло во второй половине декабря 2024-го.

Где находится подразделение 147-го зенитного ракетного полка (батарея ЗРК «Оса-АКМ»), пока неизвестно.

Издание отмечает, что возле границы с Украиной продолжают выполнять задачи подразделения Сил спецопераций.

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