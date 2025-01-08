СМИ: Украина «приземлила» в Энгельсе российские Ту-160 8.01.2025, 12:52

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Поражен военный объект стратегического значения.

Во время сегодняшнего удара по Саратовской области удалось поразить военный объект стратегического значения, что может привести к снижению активности Ту-160. Об этом сообщает Defense Express.

Дело в том, что эти бомбардировщики используют довольно специфическое топливо повышенной плотности марки Т-8В, производство которого осуществляют далеко не на каждом НПЗ.

В Советском Союзе топлива повышенной плотности производили только на нефтехимических комбинатах в Ангаре и Оркске. Данных по производству в современной РФ в открытом доступе нет.

«Таким образом, если удалось поразить резервуары на которых хранилось топливо Т-8В для Ту-160, это может в определенной степени «приземлить» эти машины и снизить активность их использования врагом», - пишет Defense Express.

Стоит отметить, что Россия и так использовала Ту-160 для ударов по Украине не часто - последний такой случай зафиксировали в ноябре. В то же время, более массовый российский бомбардировщик Ту-95МС использует обычное авиационное топливо.

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