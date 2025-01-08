закрыть
8 января 2025, среда, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Украина «приземлила» в Энгельсе российские Ту-160

  • 8.01.2025, 12:52
  • 6,998
СМИ: Украина «приземлила» в Энгельсе российские Ту-160

Поражен военный объект стратегического значения.

Во время сегодняшнего удара по Саратовской области удалось поразить военный объект стратегического значения, что может привести к снижению активности Ту-160. Об этом сообщает Defense Express.

Дело в том, что эти бомбардировщики используют довольно специфическое топливо повышенной плотности марки Т-8В, производство которого осуществляют далеко не на каждом НПЗ.

В Советском Союзе топлива повышенной плотности производили только на нефтехимических комбинатах в Ангаре и Оркске. Данных по производству в современной РФ в открытом доступе нет.

«Таким образом, если удалось поразить резервуары на которых хранилось топливо Т-8В для Ту-160, это может в определенной степени «приземлить» эти машины и снизить активность их использования врагом», - пишет Defense Express.

Стоит отметить, что Россия и так использовала Ту-160 для ударов по Украине не часто - последний такой случай зафиксировали в ноябре. В то же время, более массовый российский бомбардировщик Ту-95МС использует обычное авиационное топливо.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип