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Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе

  • 8.01.2025, 13:14
  • 1,694
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе

Стало известно, кто стоит за операцией.

Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в российском Энгельсе 8 января. База обеспечивала топливом военный аэродром «Энгельс-2».

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Украинские воины атаковали базу хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристалл» в Энгельсе Саратовской области. Как известно, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, произошел масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в «промышленный объект».

Генштаб ВСУ отмечает, что нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируется стратегическая авиация врага.

За операцией стояли подразделения Главного управления разведки Минобороны и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

«Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам», - говорится в сообщении.

Аэродром «Энгельс-2»

Аэродром «Энгельс-2» расположен возле одноименного города Энгельс в Саратовской области. Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории подконтрольной Украине составляет около 700 километров.

«Энгельс-2» считают одной из крупнейших авиабаз в России. Там базируются стратегические бомбардировщики, в частности Ту-95МС и Ту-160.

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