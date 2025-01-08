Жители поселка под Минском нашли необычное животное
- 8.01.2025, 13:40
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Оно обитает в основном в Центральной и Южной Америке.
В поселке Лесковка в Минском районе заметили необычного гостя — экзотического зверька, бегающего по снежному полю. Видео опубликовано в TikTok.
«Вот такой вот у нас интересный зверек бегает. Не помню, как он называется», — рассказал автор ролика.
Он предположил, что у животного есть хозяин и оно потерялось.
Пользователи в комментариях опознали на кадрах носуху и выдвинули свои версии, как она могла там оказаться:
«Это носуха. Он погибнет от переохлаждения. У кого-то свалил».
«Экзотику понакупляют, а содержание не тянут, итог — иди выживай».
«Да, это носуха. Его нужно спасать».
«Нужно позвонить в МЧС, они помогут».
«Люди, это жесть. Покупают, а потом... Зиму не переживет».
«Это носуха, продают маленьких на „Куфаре“ по 1200 р. Это взрослая, видимо, сбежала, надеюсь, найдется хозяин, жалко зверя».
Добавим, что носухи обитают в основном в Центральной и Южной Америке. Их можно найти также в таких странах, как Мексика, Панама, Колумбия, Венесуэла. Чаще всего они предпочитают тропические леса, однако встречаются и на краю пустынь. Носухи легко приручаются людьми, могут быть домашними питомцами.
К слову, на «Куфаре» действительно есть объявление о продаже носух. В описании говорится, что это «очень умное, забавное животное, ходит в лоток. Ручной, можно держать в квартире или в доме», за самку просят 1500 рублей.
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