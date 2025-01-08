Авангардный дизайн и автопилот: Honda показала оригинальные электрокары 3 8.01.2025, 13:49

Запас хода авто превышает 480 километров.

В Лас-Вегасе на шоу CES презентовали новое семейство электромобилей Honda 0. Их начнут производить в США с 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Четырехдверная Honda 0 Saloon и кроссовер 0 SUV формально считаются предсерийными прототипами. Электрокары отличаются граненым дизайном и обтекаемым силуэтом с изогнутой крышей. Кроме того, у них оригинальная диодная оптика.

В салоне Honda 0 установили руль-штурвал и сразу пять дисплеев на передней панели. Электрокар получил цифровой щиток приборов, центральный тачскрин, отдельный дисплей для переднего пассажира и два монитора камер, которые заменяют зеркала заднего вида.

Honda разработала для электрокаров новую операционную систему Asimo с искусственным интеллектом. Она отвечает за мультимедиа, комплекс систем безопасности и автопилот третьего уровня (он позволяет не держать руки на руле).

Электромобили Honda 0 предложат в 241-сильной заднеприводной и 482-сильной полноприводной версиях. На выбор предложат две батареи: емкостью примерно 80 и 100 кВт∙ч. Даже в базовой версии запас хода превысит 480 км.

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