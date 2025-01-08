ВСУ: Очередной российский БПЛА «полетел в сторону Беларуси» минувшей ночью 8.01.2025, 16:44

Дежурная авиация в воздух не поднималась.

В период с 19:30 7 января по 8:00 8 января один российский беспилотный летательный аппарат «полетел в сторону Беларуси», сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что минувшей ночью РФ атаковала Украину 64 БПЛА, 41 дрон был сбит, 22 «локационно потеряны».

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», в воздушное пространство Беларуси за минувшие сутки вторглось не менее 17 российских БПЛА, дежурная авиация белорусской армии в воздух не поднималась.

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