Три города на российском Дальнем Востоке остались без тепла 6 8.01.2025, 18:20

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В огромные морозы.

Тысячи жителей Читы, где температура в эти дни доходит до 20 градусов мороза, лишились горячей воды и отопления утром 7 января. Причиной стала авария на котельной бывшего Машиностроительного завода. Глава городской администрации Инна Щеглова сообщила, что на самом крупном пятом котле произошла протечка. Потребителей переключили на четвертый, в результате чего пришлось снизить «параметры теплоснабжения», пишет The Moscow Times.

Восстановительные работы должны были завершиться в тот же день после обеда, однако уложиться в этот срок не удалось. Днем 8 января на холодные батареи жаловались жители домов на улице Таежная. В администрации Читы пояснили, что причиной стала замена забрасывателя угля на четвертом котле.

Аварии на котельной Машзавода происходят регулярно, из-за нее осенью город не получил паспорт готовности к зиме. Последний раз она ломалась 29 декабря. Объект принадлежит компании «Теплоэнергосервис», подконтрольной экс-мэру Читы, члену «Единой России» Владимиру Забелину. В сентябре он заявлял что котельная готова к зиме как никогда прежде, благодаря проведенному ремонту, который раньше не позволяли сделать «заниженные вдвое» тарифы. При этом в марте Забелин хотел продать актив за 107 млн рублей, отмечая, что «компании будет проще избавиться от котельной, чем обслуживать». Однако в администрации назвали эту сумму «неподъемной». Пытаться решить проблему будут только в мае — после окончания отопительного сезона.

Помимо этого, были остановлены два котла, подающие отопление в забайкальском городе Борзя с населением 30 тысяч человек. В министерстве ЖКХ заявили, что произошла зашлаковка. Пока город топится единственным, третьим котлом, на улице 21 градус мороза. Аналогичная проблема возникла на котельной Борзи менее двух недель назад. Из-за зашлаковки одного из котлов температура в домах опускалась до 17 градусов.

Тем временем в дальневосточной республике Саха (Якутия) жители Жиганского района на неделю остались без отопления в 50-градусный мороз после того, как в канун Нового года из-за пожара была остановлена центральная котельная. На этом фоне в городе начали лопаться трубы и радиаторы. Жители попросили регионального министра ЖКХ объявить чрезвычайное положение. Местные власти, в свою очередь, призвали граждан сохранять спокойствие и отключили уличное освещение, чтобы снизить нагрузку на городскую электросеть.

Теплоцентраль в Жиганском районе обслуживает компания, возглавляемая депутатом от «Единой России» Виталием Чикачевым. Он заявил, что 8 января ситуация с подачей отопления «стабилизировалась», однако ремонт одного из котлов продолжается. К работам привлечены 20 специалистов.

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