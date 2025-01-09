Капитан ВМС Украины: Россияне начинают «играть в Чапаева» 3 9.01.2025, 9:52

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Павел Лакийчук

Как ответить на диверсии в Балтийском море?

В последнее время мир стал свидетелем серии диверсий. В Балтийском море танкеры повреждают подводные кабели, а на днях аналогичный инцидент произошел у берегов Тайваня.

Капитан ВМС Украины I ранга, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук рассказал сайту Charter97.org, как можно реагировать на эти атаки:

— Все знают, кто за этим стоит, это явно не ИГИЛ. Речь идет о более технологических государствах и структурах. Еще в 2007-м году российский генерал Герасимов выдвинул концепцию непрямых действий, это так называемая «доктрина Герасимова», концепция гибридной войны, как она потом получила свое название. Тогда, возможно, экспертная среда не обратила на нее внимания.

В реальности мы сейчас имеем то, что обещал Герасимов. В чем преимущество гибридных действий? Фактор неожиданности. Никто не ожидал таких действий. Дальше что? Мы говорим о диверсиях. Это очевидно, есть факт диверсий на Балтике, и не только, а механизмов реагирования на них просто нет.

Я напомню 2021-й год, предпосылки были и раньше, но наиболее массированный фокус, который провернула Россия в Черном море, это была блокада Украины с моря, гибридная блокада. Она заключалась в том, что россияне взяли и объявили четвертую часть моря одним огромным полигоном, закрытой для мореплавания зоной.

Принцип закрытия морских районов создавался Международной морской организацией, международным сообществом, в целях обеспечения безопасности мореплавания. Мы все хотим плавать безопасно. Для того, чтобы гражданские суда не попали в зону учений, чтобы по ним, грубо говоря, не прилетело, какие-то точки в мировом океане закрываются. Военные об этом сообщают. Это всем в плюс.

А русские просто переворачивают доску на этой шахматной доске и начинают «играть в Чапаева». Все понимают, что это умышленные агрессивные действия, но они вкладываются в ту концепцию действий ради мира, ради безопасности. Никто не знает, что с этим делать. Если россияне начнут повторять такие действия в Балтийском море, ответа на прецедент нет. То же самое касается диверсий на трубопроводах, на кабелях связи, на электрокабелях на дне моря.

И это же не только Балтики касается. Недаром шпионское судно, российский гидрограф, который отмечался регулярно в районах прокладки кабелей в Балтийском море, ловили уже и за Фареро-Исландским рубежом в Атлантическом океане (линия противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, — прим. ред.). А вот там как раз пролегает львиная доля тех же трансатлантических сетей. Они не защищены и никто и не собирался их защищать, никто не мог подумать о такой угрозе. Сейчас придется думать.

— Если говорить о механизмах реагирования, то для охраны подводной инфраструктуры НАТО отправляет корабли в Балтийское море. Будет ли это хорошим ответом?

— Более того, НАТО создало специальный центр реагирования на угрозы в Балтийском море. Ну, допустим, НАТО отправило военные корабли на Балтику. Дальше что? По Балтийскому морю ходят гражданские суда, по крайней мере, они под гражданскими флагами. На них происходят якобы нештатные ситуации. Все понимают, что нельзя потерять якорь и тянуть его три часа!

Но объяснение простое — «нештатная ситуация, потеряли якорь, все спали, ну не заметили. Ну да, придется компенсировать, наверное, в данном конкретном случае». А что сделают военные? Я не знаю, как реагировать на гибридные угрозы. Концепция Герасимова, концепция гибридной войны, она и подразумевает то, что надо создавать угрозы, вести войну теми нетрадиционными способами, против которых нет иммунитета, нет способов противодействия.

«Зеленые человечки» в Крыму — это что было? Почему весь мир молча смотрел, как Россия оккупирует Украину? «Зеленые человечки» из «Военторга» прилетели с Марса? Это же не российская агрессия? О том, что это была российская агрессия, Путин признался через два года. До того все просто в шоке смотрели, как «марсиане» захватывают украинскую землю.

— Учитывая, что традиционные способы не работают против таких гибридных атак, то какой ответ мог бы быть максимально эффективным?

— Как военный я бы посоветовал один способ, но это тоже не совсем правильный подход, потому что глобальный замысел Путина — это сломать все возможные системы, существующие договоренности, заставить на силу отвечать силой. У кого будет больше сил, тот будет и прав, а та система, которая базируется на международном праве, она должна пойти в утиль.

Напрашивается, что в ответ на диверсионные и террористические действия должны быть наиболее эффективно сопоставимые удары. Но, наверное, Путин этого и добивается. Поэтому я не знаю, что делать международному сообществу, что делать Западу. Они сами вырастили этого монстра и продолжают выращивать, к сожалению.

Запад пытается использовать различные симулякры, которые, возможно, могут на какое-то время приостановить рост этих метастаз, но это как рак лечить? Если вы приостанавливаете рост опухоли, она растет, но не так быстро, но все равно она пожирает организм.

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