FT: Маск решил добиться отставки премьера Британии 23 9.01.2025, 10:47

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Бизнесмен хочет дестабилизировать лейбористское правительство.

Американский миллиардер Илон Маск собирается добиться отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера и обсуждает пути достижения этой цели с единомышленниками правых взглядов, рассказали Financial Times (FT) осведомленные источники. По их словам, предприниматель изучает, как он вместе со своими союзниками может дестабилизировать лейбористское правительство Великобритании «помимо агрессивных постов» в соцсети Х, которой он владеет.

В частности, миллиардер рассматривает возможность поддержки других политических сил в стране, в том числе правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа. При этом, как утверждают собеседники FT, Маск также ищет замену Фараджу, поскольку считает, что он «не обладает необходимыми качествами» для лидерства. Цель Маска — вынудить Стармера уйти с должности еще до следующих парламентских выборов, которые должны пройти не позднее 15 августа 2029 года. «Он считает, что западная цивилизация находится под угрозой», — пояснил действия Маска один из источников FT.

В последние полгода Маск неоднократно критиковал Стармера. В январе он потребовал, чтобы в Великобритании расследовали случаи сексуализированной эксплуатации девочек в нескольких городах страны, которой занимались этнические банды, состоящие преимущественно из пакистанцев. Маск обвинил Стармера, который в 2008—2013 годах возглавлял Королевскую прокурорскую службу и занимался вопросами сексуализированного насилия над детьми, в том, что он игнорировал обращения пострадавших и их родителей. Миллиардер заявил, что Стармер «должен уйти», поскольку он стал «национальным позором».

Стармер отверг обвинения Маска. По его словам, за время руководства прокуратурой он добивался возобновления закрытых дел о насилии и принуждении несовершеннолетних к проституции, а также лично инициировал первое уголовное дело против этнической банды. «Те, кто распространяет ложь и дезинформацию как можно шире, думают не о жертвах, а о себе», — отметил премьер Великобритании.

Маск считается самым богатым человеком в мире. Он сторонник избранного президента США Дональда Трампа. До этого миллиардер неоднократно высказывался в поддержку правых популистов как в США, так и в Европе, в том числе он поддерживал ультраправую партию «Альтернатива для Германии» и призывал канцлера Германии Олафа Шольца уйти в отставку.

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