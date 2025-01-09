Зачем Трампу Гренландия? 9 9.01.2025, 11:48

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Дания против, но готова к обсуждениям.

Избранный президент США Дональд Трамп привлек внимание к Гренландии, намекнув на военный захват этой полуавтономной территории Дании. Хотя эти заявления вызвали противоречивые оценки, стратегическое значение Гренландии давно признано США, особенно из-за ее расположения и геополитической роли, пишет Financial Times.

Геостратегическое значение

Гренландия является ключевым элементом системы национальной безопасности США:

1. Космическая база Питуффик:

самая северная военная база США (1500 км от Северного полюса);

выполняет функции раннего предупреждения о ракетах, наблюдения за космосом и управления спутниками.

2. Новые морские маршруты:

таяние арктического льда открывает более короткие торговые пути, такие как Северо-западный и Северо-восточный проходы;

Гренландия становится центром этих маршрутов, важных для международного судоходства и размещения военных баз.

3. Близость к РФ и Китаю:

- остров играет роль в наблюдении за подводными лодками и сдерживании геополитического влияния России и Китая.

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Миккель Рунге Олесен отметил, что США начали рассматривать Арктику как регион геополитической конкуренции. «Очень важно не допустить других крупных государств в Гренландию», - добавил эксперт.

Дания против, но готова к обсуждениям

Трамп назвал Гренландию ключевой для национальной безопасности, аргументируя необходимость ее контроля сдерживанием российского и китайского влияния. Однако Дания, которая имеет ограниченное военное присутствие на острове, отвергла возможность продажи.

«Гренландия тесно связана с нашей безопасностью со времен Второй мировой войны», - подчеркнул бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Несмотря на напряженность, министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен заявил о готовности к обсуждениям с США по усилению сотрудничества в Арктике.

Гренландия насчитывает 57 000 жителей, но ее автономное правительство стремится к независимости от Дании. Однако экономические трудности и необходимость внешних гарантий безопасности делают эту задачу сложной.

Местные чиновники выражают готовность к расширению присутствия США на острове, включая открытие новых военных баз. Как отметил один из представителей властей острова:

«Мы не хотим новой колониальной власти. Но понятно, что мы не можем сами позаботиться об обороне».

Болтон предположил, что Трампу было бы разумно «закрыть рот» и позволить официальным лицам в Вашингтоне, Копенгагене и Нууке вырабатывать новые отношения. Но новоизбранный президент, похоже, вряд ли прислушается к этому совету, подчеркивая, что Дания должна отказаться от Гренландии, «потому что она нам нужна для национальной безопасности».

Несмотря на желание Трампа получить контроль над Гренландией, его агрессивная риторика, включая угрозы в адрес Дании, может лишь усложнить процесс.

«Что США готовы предложить Гренландии?», - спрашивает Олесен, подчеркивая необходимость конкретных предложений, а не только политического давления.

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