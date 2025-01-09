На Курщине РФ «уложила» роту свих солдат за один штурм 9.01.2025, 12:09

1,998

ВСУ ликвидировали 45 оккупантов.

47 отдельная механизированная бригада «Магура» отразила массированный штурм россиян в Курской области вместе со смежными подразделениями Сил обороны.

Как отметили в пресс-службе бригады, враг задействовал огромное количество техники и личного состава. Первыми в российских колоннах шли танки с тралами, чтобы разминировать проходы.

Атаки осуществлялись накатами в 6 волн. В бригаде отметили, что враг также пытался прорываться танками, БМП, БТРами и даже багги - всего было применено около 50 единиц техники.

«Но все подразделения 47 бригады «Магура» действовали, как один механизм, - и дали врагу по зубам. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и «Ланцет» - наши воины со смежниками сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов. А боевые потери врага в личном составе - фактически рота: 45 россиян уничтожено, 53 - трехсотые», - отметили в «Магуре».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com