На Курщине РФ «уложила» роту свих солдат за один штурм
- 9.01.2025, 12:09
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ВСУ ликвидировали 45 оккупантов.
47 отдельная механизированная бригада «Магура» отразила массированный штурм россиян в Курской области вместе со смежными подразделениями Сил обороны.
Как отметили в пресс-службе бригады, враг задействовал огромное количество техники и личного состава. Первыми в российских колоннах шли танки с тралами, чтобы разминировать проходы.
Атаки осуществлялись накатами в 6 волн. В бригаде отметили, что враг также пытался прорываться танками, БМП, БТРами и даже багги - всего было применено около 50 единиц техники.
«Но все подразделения 47 бригады «Магура» действовали, как один механизм, - и дали врагу по зубам. Танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и «Ланцет» - наши воины со смежниками сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов. А боевые потери врага в личном составе - фактически рота: 45 россиян уничтожено, 53 - трехсотые», - отметили в «Магуре».