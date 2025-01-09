Академия наук проигнорировала Лукашенко 11 9.01.2025, 14:05

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Диктатору уже много лет обещают отечественный электромобиль.

Приказ Александра Лукашенко начать с 1 января 2025-го серийное производство белорусских электромобилей не выполнен, пишет сайт «Еврорадио». Пока речь идет о выпуске «опытно-промышленной партии» из пяти электромобилей, сообщил в журнале «Экономика Беларуси» заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр Белевич. Электромобили создаются на базе автомобиля модели Belgee X50.

Опытные образцы планировалось изготовить еще в конце 2024 года (и нужно было провести необходимые испытания), но что-то пошло не так. В итоге в очерченные Лукашенко сроки уложиться не удалось. Белевич говорит, что «процесс создания отечественного электромобиля находится в завершающей стадии». Поэтому о серийном производстве речи еще нет, упоминается без точной даты 2025 год. «Стоит задача посчитать, сколько он будет стоить в условиях серийного производства», — говорит заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения.

«Вся конструкция белорусская, микроэлектроника покупная, ячейки для батареи — китайские, металл — российский, — продолжает Александр Белевич. — Батарея, двигатель, инвертор, коммутационный модуль, электроника — отечественные. В принципе, можно сказать, что электромобиль белорусский по уровню добавленной стоимости».

Александр Лукашенко приказал с начала 2025-го начать серийное производство электромобилей год назад — в январе 2024-го. «Вот вам год. Покупайте станок, который вам нужен, ставьте и начинайте делать. До 1 января должны выдать результат», — поставил он тогда задачу правительству, которое просило больше времени — полтора года.

Правительство и Академия наук уже много лет обещают Лукашенко отечественный электромобиль (и даже в 2022-м показывали странный, недоделанный его вариант). Осенью 2023 года он заподозрил, что с этим проектом его обманывают. А в прошлом году появилась рабочая группа по изучению деятельности НАН.

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