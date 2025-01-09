В Венесуэле похищен зять оппозиционного кандидата в президенты 2 9.01.2025, 14:23

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Он был перехвачен мужчинами в черной одежде с капюшонами.

Николас Мадуро после выборов выпустил ордер на арест кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса и назначил награду за его поимку. Теперь был похищен зять Гонсалеса, пишет BILD.

В социальной сети X Гонсалес написал, что его зять Рафаэль Тударес был «перехвачен мужчинами в черной одежде с капюшонами», когда тот вез своих детей в школу. «Они посадили его в золотой пикап с номерным знаком AA54E2C и увезли», — заявил политик. С тех пор о мужчине нет никаких новостей.

Похищение произошло на следующий день после того, как президент США Джо Байден пригласил Гонсалеса, живущего в Испании в изгнании, на переговоры в Белый дом. США, как и несколько стран Латинской Америки, признают Гонсалеса, а не Мадуро победителем президентских выборов 28 июля.

Местная выборная комиссия, лояльная власти, объявила победителем выборов Мадуро, однако до сих пор отказывается публиковать развернутые результаты.

Оппозиция обвиняет правительство в фальсификации выборов и заявляет о своей победе. По данным штаба Гонсалеса, у них есть подробные результаты более чем 80% избирательных округов, которые доказывают, что Гонсалес получил около 70% голосов, а Мадуро — только 30%.

Завтра оба кандидата намерены принять присягу как президенты. Гонсалес планирует вернуться в родную страну, несмотря на ордер на арест. В стране снова ожидаются массовые протесты, которые в последний раз были жестоко подавлены.

Тем временем Мариана, дочь Гонсалеса, пишет в X: «Сегодня мои дети почувствуют отсутствие своего отца, как и более 2000 родственников политических заключенных, которые были арестованы после 28 июля и чье единственное преступление заключается в том, что они остались верными своим демократическим ценностям».

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