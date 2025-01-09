Турция привела армию в боеготовность для операции в Сирии 1 9.01.2025, 15:10

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Анкара рассматривает любые сценарии.

Вооруженные силы Турции приведены в полную боевую готовность перед возможным вторжением в Сирию, где они могут провести операцию против курдских вооруженных формирований, сообщили проправительственной газете Türkiye источники в Минобороны страны.

По их словам, Анкара требовала от новых властей Сирии мер против представителей «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и теперь готовится к «любым сценариям» развития событий, один из которых — военные действия на территории соседнего государства.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан пригрозил представителям РПК начать военную операцию, если они не сложат оружие и не начнут работать с новой сирийской администрацией. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал предпринять «необходимые шаги» в случае возникновения риска распада Сирии из-за действий курдских формирований. «Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены вместе с ним на сирийской земле. Мы ликвидируем террористическую организацию, которая пытается построить стену крови между нами и нашими курдскими братьями», — отмечал Эрдоган.

Турция рассматривает курдскую автономию в Сирии в качестве террористической организации. Анкара опасается, что самоуправление курдов в соседней стране может усилить сепаратистское движение в самой Турции. При этом с курдскими формированиями в Сирии тесно сотрудничали США в рамках борьбы против ИГИЛ. После победы над террористической группировкой американские войска сохранили присутствие в нефтеносных регионах Сирии, которые находятся под контролем курдских «Сирийских демократических сил».

Реагируя на угрозу Турции начать военную операцию против курдских формирований, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что новый конфликт не в интересах Сирии и США работают над тем, чтобы его не допустить. По его словам, у Анкары есть «вполне обоснованные опасения» по поводу РПК и терроризма, но Вашингтон прилагает усилия, чтобы разрешить многие из них. Он отметил, что это «процесс, который займет некоторое время». «То, что глубоко не в интересах всего позитивного, что мы видим в Сирии, — это конфликт. И мы очень много работали, чтобы этого не произошло. Мы продолжим это делать», — подчеркнул Блинкен.

В конце октября 2024 года повстанцы начали наступление в Сирии и к 8 декабря захватили столицу Дамаск. Президент республики Башар Ашад бежал из страны и вместе с семьей получил убежище в России. К власти в Сирии пришла исламистская группировка «Хайя Тахрир аш-Шам», которая сотрудничает с Турцией.

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