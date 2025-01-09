Синоптики предупредили Европу об «угрозе торнадо» 9.01.2025, 15:58

Где в Беларуси ждать «шквалистый ветер», а где может «шандарахнуть гроза».

В последнее время погода на планете переменчива так же, как и женское настроение. Синоптики тематического Telegram-канала Nadvorie сообщили, что в ближайшие дни жителей Европы (а конкретнее — Венгрии и Южной Германии) может ждать торнадо, в то время как белорусов — снег, дождь, гололёд и «небольшой морозец», пишет «Телеграф».

Так, по информации синоптиков, сегодня к полуночи вся территория Беларуси окажется в тёплом секторе циклона и в страну начнёт поступать тропический воздух с юга. Благодаря этому завтра утром, 10 января, температура воздуха по западу и югу Республики поднимется до +5..+7°С; а если верить прогнозу модели GFS, и вовсе до +10°С.

Однако тепло будет не долго. Уже к обеду пятницы, по данным специалистов Telegram-канала Nadvorie, западные границы Беларуси пересечёт холодный фронт. Из-за этого в стране можно ожидать дождь с переходом в мокрый снег, падением температуры до 0..+2°С и шквалистым усилением ветра до 50-65 км/ч. При этом эксперты подчеркнули: кое-где может «шандарахнуть гроза».

«В эти выходные в Беларуси будет вполне по-зимнему: периодически снег, слабые метели и небольшой морозец до -1..-3°С», — отметили синоптики.

По данным Белгидромета, в пятницу, 10 января, ожидается в основном облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью и утром местами возможны слабые туман и гололёд, на отдельных участках — гололедица. Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1..+5°С, а днём столбик термометра покажет от +3 до +9°С.

В субботу, 11 января, специалисты также пообещали белорусам облачную погоду с прояснениями. При этом на большей части Республики ожидается мокрый снег, а местами и вовсе самая настоящая метель. Водителям также нужно быть настороже: Белгидромет в этот день спрогнозировал гололедицу. Что касается температуры, в течение суток она составит -4..+2°С.

В воскресенье, 12 января, будет всё также облачно с прояснениями. По большей части Беларуси пройдёт снег (преимущественно мокрый), возможна слабая метель и гололедица. Ветер, по словам синоптиков, будет «переменных направлений» с порывами. Минимальная температура воздуха в тёмное время суток составит -1..-6°С, а днём воздух прогреется -4..+1°С.

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