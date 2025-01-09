Иранский генерал набросился с обвинениями на Путина 9.01.2025, 16:03

Из-за того, что Россия не остановила повстанцев в Сирии.

Россия не помогла остановить оппозиционные группировки в Сирии, когда они начали захватывать города, подконтрольные силам президента Башара Асада. Российские военные и сам Владимир Путин обманули и Тегеран, и Асада, заявили высокопоставленный иранский генерал и бывший советник сирийского диктатора.

Один из командующих Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Бехруз Эсбати признал провал сирийской политики и частично возложил вину за падение правительства Асада на Москву. Его заявления идут вразрез с официальной позицией иранских, да и российских властей. Выступая в понедельник в одной из мечетей Тегерана, Эсбати сказал:

«Мы потерпели поражение, и поражение очень серьезное. Нам нанесли очень сильный удар, и это было очень тяжело».

В конце ноября 2024 г. тысячи боевиков повстанческих сил, контролировавших провинцию Идлиб, начали наступление на правительственные войска и заняли второй по величине город Сирии Алеппо. Российские военные сообщили иранским, что бомбят штаб-квартиру группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая возглавляла наступление, говорит Эсбати на аудиозаписи, которую приводят Business Insider и The New York Times (NYT). В реальности же, по его словам, российские самолеты «бомбили пустыню».

В общей сложности оппозиционным силам потребовалось полторы недели, чтобы дойти до Дамаска и сбросить режим Асада.

Кроме того, заявил Эсбати, Россия в прошлом году «отключила радары», что позволило Израилю наносить удары по иранским целям в Сирии.

Одновременно с генералом бывший высокопоставленный советник Асада Камель Сакр сообщил саудовскому информагентству Al Arabiya, что Путин в критический момент остановил помощь Сирии. Во время визита в Москву через несколько дней после начала наступления повстанцев Асад попросил Путина лично одобрить доставку военной помощи в Сирию по воздуху, и российский лидер согласился, рассказал в понедельник Сакр. Доставить ее должен был иранский самолет, но, по словам Сакра, Тегеран сообщил Асаду, что не получал от Кремля никаких запросов. Когда Асад обратился за разъяснениями в Москву, «ответа не последовало», сказал Сакр.

Официальные лица и в Тегеране, и в Москве призывали не делать трагедии из крушения режима Асада, который они поддерживали около 10 лет. Так, Путин на декабрьской пресс-конференции заявил, что Россия достигла своих целей в Сирии, и призвал не считать произошедшее там поражением Москвы. Между тем, Эсбати заявил: «Я не считаю потерю Сирии чем-то, чем стоит гордиться».

Его критические высказывания ошеломили иранцев, тем более что Эсбати является одним из наиболее высокопоставленных командиров, а в Сирии он руководил операциями иранских сил, тесно сотрудничая с местными министрами и военными, а также с российскими генералами, отмечает NYT. Эксперт по Сирии и известный тегеранский аналитик Мехди Рахмати в разговоре с газетой назвал выступление Эсбати значимым, так как оно показало, что некоторые высокопоставленные официальные лица готовы отступать от пропагандистской риторики и предоставлять общественности более правдивую информацию:

Все обсуждают эту речь и задаются вопросом, почему он сказал эти вещи, особенно в публичном выступлении. Он очень четко изложил, что произошло с Ираном и в каком положении тот сейчас находится. В каком-то смысле это может быть предупреждением для тех, кто проводит внутреннюю политику.

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